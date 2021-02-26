"Ладья" уступила "Стальным Лисам" в первой игре

Перед играми в Магнитогорске группа игроков "Ладьи" была командирована в "Ладу-Весту", которое в ближайшие дни предстоят игры ¼ финала ЮХЛ, поэтому тренерский штаб волжан смог заявить на игру неполный состав. Так, в четвертой пятерке оказались три защитника и лишь один нападающий.

В первом периоде счет не был открыт, хотя на 17-й минуте отличный шанс для этого получила "Ладья", но Вениамин Цитцер не реализовал буллит.

К середине второго Егор Мошкин и Данила Юров забросили две шайбы в ворота Антона Виноградова — 2:0.

Тольяттинцы в третьем периоде ответили шайбами Ралифа Кашапова и Юрия Юхарева (2:2).

Но на 53-й минуте Мошкин забросил свою вторую шайбу, принеся уральцам важную победу в борьбе за плей-офф — 3:2.