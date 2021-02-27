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Пожары Происшествия

Утром при пожаре в жилом доме в Тольятти погибла женщина

ТОЛЬЯТТИ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 февраля, в 5:00, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Никонова, 23 в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 8 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека, которые ликвидировали возгорание в 5:38.

В региональном управлении МЧС России так же сообщили, что во время пожара погибла 42-летняя женщина. Пожарными был спасен 56-летний мужчина. И из здания было эвакуировано 12 человек.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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