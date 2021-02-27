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Пожары Происшествия

При пожаре в центре Самары пострадала пожилая женщина

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 февраля, около 13:48 произошел пожар на ул. Куйбышева, 15 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия горел цокольный этаж частного дома на площади 30 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 25 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 15:27.

В чрезвычайной службе уточняют, что во время пожара пострадала 83-летняя женщина. По предварительным данным она получила отравление продуктами горения.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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