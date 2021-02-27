При пожаре в центре Самары пострадала пожилая женщина

В субботу, 27 февраля, около 13:48 произошел пожар на ул. Куйбышева, 15 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
На месте происшествия горел цокольный этаж частного дома на площади 30 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 25 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 15:27.
В чрезвычайной службе уточняют, что во время пожара пострадала 83-летняя женщина. По предварительным данным она получила отравление продуктами горения.
Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.