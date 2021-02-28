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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с Байконура

БАЙКОНУР. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 февраля, в 9:55 (мск) с космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым космическим аппаратом "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, передает пресс-служба Роскосмоса.

Старт, разделение ступеней носителя и разгонного блока прошли в штатном режиме.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. В составе системы они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" создана в РКЦ "Прогресс" и является модификацией "Союза-2". По сравнению с вариантом "1а" она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У "Союза-2.1б" по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

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