Самарская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с Байконура

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В воскресенье, 28 февраля, в 9:55 (мск) с космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым космическим аппаратом "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, передает пресс-служба Роскосмоса.