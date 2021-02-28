Самарская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с Байконура

В воскресенье, 28 февраля, в 9:55 (мск) с космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым космическим аппаратом "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, передает пресс-служба Роскосмоса.
Старт, разделение ступеней носителя и разгонного блока прошли в штатном режиме.
Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. В составе системы они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" создана в РКЦ "Прогресс" и является модификацией "Союза-2". По сравнению с вариантом "1а" она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У "Союза-2.1б" по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.