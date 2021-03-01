Самарское минимущество передумало продавать пансионат в Геленджике

Министерство имущества Самарской области отменило собственное решение о приватизации пансионата "Южная звезда" в Геленджике. По данным "Самарского обозрения", основной причиной такого решения небывалый ажиотаж, который вызвали эти торги.

Массовый интерес потенциальных покупателей может объясняться сравнительно невысокой заявленной стоимостью уникального черноморского отеля — 23,18 млн рублей, тогда как его реальная цена может оказаться в несколько раз выше, пишет издание.

Пансионат "Южная звезда" находится на черноморской набережной в историческом центре Геленджика — на пересечении улиц Революционной и Гринченко. Расстояние от гостиницы до морского побережья всего 30 метров. Территория вокруг "Южной звезды" занята сосновым парком, в котором также растут кипарисы, акации и бамбук. Последние несколько лет пансионат не функционировал, пострадав после сильного наводнения 2012 года.

На торги выставлялись трехэтажное здание спального корпуса площадью 499,4 кв. м, административный корпус площадью 120,3 кв. м, прачечная, кухня и бар. Согласно конкурсной документации, указанные объекты находятся в удовлетворительном состоянии, "конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии".

Реализовать имущество планировалось на аукционе, заявки на участие в котором должны были принимать до 9 марта, а 17 марта планировалось назвать победителя торгов. Начальная цена комплекса была определена консалтинговым агентством "Спектр" и составила 23,18 млн рублей.

Львиная доля этой суммы — 17,46 млн рублей — пришлась на здание спального корпуса, которое является выявленным объектом культурного наследия Краснодарского края и включено в реестр как "Дом жилой, дача генерала Н. И. Вишневецкого начала XX века". Этот особняк построен в 1913 году по проекту архитектора Семена Каллистратова во времена, когда его владелец и заказчик генерал-майор казачьего войска Никита Вишневецкий уже вышел в отставку. В приказе минимущества указывалось, что покупатель пансионата обязан сохранить его назначение в течение пяти лет со дня приватизации.

Однако 5 февраля ведомство издало новый приказ, отменивший торги. По информации источников "СО", знакомых с ситуацией, эти торги вызвали настоящий ажиотаж, и среди желающих приобрести старинный особняк на черноморском побережье могли проявиться несколько хорошо известных как в Самаре, так и за ее пределами персон.