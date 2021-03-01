В Самарской области на четверть снизилась заболеваемость пневмонией

За последнюю неделю в Самарской области заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 23%. При этом на 14,4% выросло число выявленных случаев ОРВИ. Такие данные были озвучены 1 марта на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась в четырех возрастных группах: 7-14 лет — на 12%, 15-17 лет — на 26%, 18-29 лет — на 18,6%, 30-49 лет — на 12%.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что число больных коронавирсной инфекцией, находящихся на амбулаторном или стационарном лечении постепенно сокращается. В связи с этим с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. Однако, в случае роста заболеваемости, их вернут для оказания помощи больным с COVID-19.

На сегодняшний день в регион поступило 118832 дозы вакцины ГамКовидВак. Сегодня утром поставлено еще 9400 доз вакцины. 102 455 человек привито первым компонентом, 39 813 человек закончили вакцинацию.

По итогам заседания штаба Министерству промышленности и торговли Самарской области совместно с органами местного самоуправления поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных норм в торговых центрах. Также будет увеличено количество рейдов в общественном транспорте по соблюдению масочного режима.