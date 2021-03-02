Центр "Мой бизнес" Самарской области оказал предпринимателям около 20 тысяч услуг в 2020 году

В Самарской области активно создается сеть центров "Мой бизнес", где предприниматели получают услуги в режиме "одного окна". Центры уже действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске. В планах регионального минэкономразвития на этот год открыть аналогичные "МФЦ для бизнеса" в Похвистнево, Кинеле и Октябрьске.

Формирование комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Усилия правительства региона и муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

"За 2020 год структура центров "Мой бизнес" Самарской области оказала предпринимателям региона около 20 тысяч услуг, в том числе консультации по разным вопросам, помощь в регистрации своего дела, оформление заявок на получение кредитов, мер господдержки, содействие при выходе на электронные торговые площадки, создание сайтов и многое другое, — рассказал об итогах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Кроме того, теперь у нас есть единая система регистрации всех запросов предпринимателей — эта информация помогает нам в онлайн-режиме получать данные о наиболее востребованных услугах, делать выводы о том, что волнует предпринимателей здесь и сейчас".

Весной в Самаре будет также открыт региональный центр "Мой бизнес", где будет размещена региональная инфраструктура поддержки предпринимательства: ГФСО, ИКАСО, Фонд "Центр развития предпринимательства Самарской области", "Центр поддержки экспорта Самарской области", а также Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области.

В дополнение к работе центров в регионе были созданы онлайн-инструменты поддержки предпринимателей: портал mybiz63.ru, где собрана вся актуальная информация о мерах господдержки и "горячая линия" 8-800-300-63-63 для консультаций.