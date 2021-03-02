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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Белым медведям"

ЧЕЛЯБИНСК. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 марта, ХК "Ладья" на выезде проиграл "Белым медведям" - 4:3.

В середине стартового периода Степан Стешенко вывел "Ладью" вперед (0:1).

В дебюте третьего периода форвард волжан оформил дубль, забросив шайбу в стиле финского форварда Макаэля Гранлунда, сравняв счет (2:2).

В середине третьего периода хозяева в очередной раз вышли вперед, но Андрей Малинов практически сразу сравнял счет (3:3).

Победу уральцам на 54-й минуте принес Дмитрий Шешин — 4:3.

В концовке тольяттинцы вынуждены были обороняться втроем против пятерки хозяев, что практически не оставило шансов волжанам на спасение.

2 марта команды сыграют еще раз.

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