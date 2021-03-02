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Страхование Финансы

Каско от ВСК доступно со скидкой в 20% для участников программы лояльности "СберСпасибо"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый участник программы лояльности "СберСпасибо" до 31 декабря 2021 сможет обменять 100 бонусов на купон со скидкой 20% при покупке полиса каско в Страховом Доме ВСК.

Купоном могут воспользоваться физические лица при страховании автомобиля не старше 8 лет, ранее не застрахованного в ВСК. Полис каско оформляется по стандартному пакету рисков. Преимущество доступно в дистанционных сервисах ВСК — онлайн-магазине и мобильном приложении, а также в акции участвуют 322 офиса ВСК по всей России.

Более того, после приобретения купона вас ждёт 3% бонусами за первую последующую покупку полиса по карте СберБанка в Страховом Доме ВСК.

Подробнее об акции можно узнать по телефонам 8 800 755-75-75, *7575, а также здесь.

Федеральная бонусная программа "СберСпасибо" (spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы "СберСпасибо" может стать любой держатель банковской карты СберБанка. Сегодня в ней участвуют более 45 млн человек. Участники накапливают бонусы за покупки по картам СберБанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах.

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