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В Самаре пять человек отравились угарным газом

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 февраля, в 14:45 в МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в многоквартирном жилом доме №11 по ул. Аэродромной.

В результате происшествия двое детей - семилетняя и четырехлетняя девочки направлены для медицинского обследования в Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н. Н. Ивановой.

49-летний мужчина, а также 71-яя и 42-летняя женщины от госпитализации отказалась.

Предварительная причина происшествия — неисправность вентиляционного оборудования, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 

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