В Самаре пять человек отравились угарным газом

В воскресенье, 28 февраля, в 14:45 в МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в многоквартирном жилом доме №11 по ул. Аэродромной.
В результате происшествия двое детей - семилетняя и четырехлетняя девочки направлены для медицинского обследования в Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н. Н. Ивановой.
49-летний мужчина, а также 71-яя и 42-летняя женщины от госпитализации отказалась.
Предварительная причина происшествия — неисправность вентиляционного оборудования, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.