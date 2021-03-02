В Самаре пять человек отравились угарным газом

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В воскресенье, 28 февраля, в 14:45 в МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в многоквартирном жилом доме №11 по ул. Аэродромной.