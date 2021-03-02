Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноярском районе

В понедельник, 1 марта, примерно в 5:22 произошел пожар на 2-й линии СНТ "Елочка" в Красноярском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 120 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 24 человека. Пожар им удалось ликвидировать в 7:28.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время пожара погиб 73-летний мужчина.

Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.