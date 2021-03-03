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Гандбольная "Лада" вышла в финал Кубка России, обыграв "Звезду" - 31:30

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полуфинале Кубка России в Ростове-на-Дону "Лада" в серии послематчевых семиметровых взяла верх над звенигородской "Звездой" со счетом 31:30 (12:8, 24:24, 7:6 — пен.) и вышла в финал.

Основное время пламенного боя ознаменовалось равенством, хотя к его экватору волжанки накопили ощутимый перевес в четыре мяча. Их разгон пришелся на вторую половину первого тайма, когда наставник "Лады" и сборной России Алексей Алексеев предпринял ряд экстренных и эффективных мер.

Видя, что, кроме крайних, совсем не клеятся дела у тольяттинских "сборниц", главком тайм-аутом образумил подшефных и принялся активно разбавлять "основу" игроками со скамейки запасных.

Действуя полуударным составом, "Лада" преобразилась. Забетонировала "рамку" Лагина, отразившая в первом тайме ровно половину всех бросков. В результате до антракта после счета 4:6 не в свою пользу волжанки за четырнадцать минут только дважды дали подмосковным гандболисткам поразить свои ворота и умчались от них с довольно весомым гандикапом вперед.

Но прилежные ученицы Алексея Гумянова, которые на самом старте этого сезона уже апробировали успешную погоню за "Ладой" при куда более критичной разнице ("минус 7" к перерыву), оказались вновь способны на камбэк. И если еще на 13-й минуте после отдыха он просматривался лишь гипотетически (17:14), то сразу после этого начал воплощаться прямо на глазах. За те же 14 минут до окончания второго получаса уже "молниеносные" оказались впереди — 17:18.

Тайм-аут Алексеева созрел сам собой. "Разбор полетов", как и в первом тайме, всколыхнул тольяттинок. Они быстро плюсовой запас восстановили, но не воспользовались верным шансом закрепить его, оказавшись в большинстве с преимуществом в два игрока. Хорошо еще, что вслед за этим Деревень выручила "Ладу" тремя сэйвами подряд.

Одно из этих "спасений" было двойным — после пенальти и добивания мяча от Николаевой. И все-таки за две с половиной минуты до финиша равенство опять восстановилось — у "Звезды" окрылилась Наталья Никитина, которую оборона автозаводчанок никак не могла удержать (23:23). Самая концовка вышла предынфарктной: тайм-ауты, два штурма в обе стороны и два гола.

Сначала Шамановская, снабженная зрячим пасом в линию от Вероники Никитиной, приблизила тольяттинок к победе мастерским перебросом через отменно действовавшую этим вечером Кирикиас. Но "Ладе" не суждено было выиграть в основное время — за какие-то три секунды до сирены от руки Черновой шальной мяч все же закатился в ее сетку. Пришлось уповать на серию послематчевых "семериков". 

Первая из них победителя не выявила — 4:4, причем у волжанок сплоховала последняя и самая опытная из выбранных исполнительниц — Фомина, которая до этого была почти безупречна в реализации моментов и наиболее результативна среди всех участниц игры! Во второй серии она реабилитировалась, хотя до нее Кирдяшева с Аришиной с заданием не справились. Но и "молниеносные" тоже дали маху дважды. Третья их осечка из пяти (точнее — выстрел в штангу) в исполнении Никитиной стала для "Звезды" роковой. Экс-звенигородка Ганичева, которая прибыла в "Ладу" всего три недели назад, хладнокровным "выстрелом" похоронила надежды своего бывшего клуба стать участником "золотого" кубкового матча и обеспечить себе по итогам розыгрыша как минимум "серебро". В финале — Тольятти, чей соперник — "Ростов-Дон". "Бронзу" разыграют "Звезда" и "Астраханочка". Всё — как на таком же "Финале четырех" в позапрошлом году.

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