Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Дохе

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Кристину Плишкову в матче первого круга турнира в Дохе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Павлюченкова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Плишковой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем матче Павлюченкова встретится с еще одной чешкой — Петрой Квитовой, которая начнет выступление на турнире со второго круга.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530.