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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре службы благоустройства и подрядчики приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог — это первый вид ремонта, технологию которого можно применять и при отрицательной температуре воздуха: она должна быть от "-10°C" и выше.

Фото: администрация Самары

Как сообщили в мэрии, в ближайших плане также привести в порядок участки улично-дорожной сети на  Ракитовском шоссе, улицах Нагорной, Вольской, Тухачевского, Физкультурной, Белорусской, Революционной, Часовой, Черемшанской, Клинической и Пятигорской.

Отмечается, что перечень дорог, на которых необходимо выполнить неотложный ремонт, формируется, исходя из поручений главы города Елены Лапушкиной по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети и анализа обращений горожан. Также  учитываются предписания надзорных органов (ГИБДД и прокуратуры). Кроме того, специалисты МБУ "Дорожное хозяйство" на основе осмотров дорожных объектов оперативно вносят коррективы в список.

"Работаем в две смены. В ночь выходим на дороги с  серьезным трафиком, где проблематично работать днем. Сегодня в ночь работаем на путепроводах", — рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

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