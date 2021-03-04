Гандбольная "Лада" взяла серебро Кубка России

В финале Кубка России в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 16:25 (10:11), став обладателем серебряных наград.

Дерзкая попытка развенчать несокрушимых ростовчанок на их поле подопечным Алексея Алексеева качественно удавалась в первой половине игры. На ее стартовом отрезке "Лада" застала врасплох фаворитов, когда за полторы минуты им забила три гола подряд, утвердившись в роли лидера (2:5).

Тольяттинки вплоть до середины тайма держались на дистанции "плюс 3". Фарт их не покидал, хотя в одном из эпизодов судьи отобрали один гол у Кирдяшевой, раньше времени дунув в свисток, а вскоре Лера не реализовала и "семерик". У дончанок же дела совсем не спорились где-то две трети тайма. Все их козырные дамы, кроме Вяхиревой, были, прямо скажем, не на высоте.

К примеру, признанная в результате лучшим плеймейкером "Финала четырех" француженка Заади еще до промаха Кирдяшевой свой пенальти тоже загубила, да и в розыгрыше до поры до времени ошибалась предостаточно. Несмотря на это, постепенно чемпионки принялись восстанавливать присущую себе игру. Шанс настичь гостей им представился на 19-й минуте, когда у Голубевой питерские рефери усмотрели фол, потянувший, по их мнению, на вердикт "семь и две". Но Борщенко "семерик" исполнила невнятно, а затем и Сень потрясла стойку ворот, после чего вдобавок Щербак отличилась еще и в меньшинстве (6:8). Удача продолжала волжанкам благоволить.

Отворачиваться она стала от "Лады" на очередном отрезке, когда Кирдяшева, издалека поражая пустые ворота, по ним промахнулась, хотя могла восстановить для волжанок прежние "плюс 3". А на 22-й минуте Какмоля, как ей показалось, честно заработала пенальти, но арбитры были иного мнения на этот счет. Ростовчанки воодушевились, впервые выйдя в лидеры за пять с половиной минут до отправки команд на антракт (9:8). В раздевалку они с собой унесли минимальный перевес. А сразу после возвращения оттуда обрушили на волжанок всю свою мощь. Очередной тайм-аут "Лады" назрел на 40-й минуте, когда стало очевидно, что у гостей былой огонь в настрое начинает угасать.

К данному моменту автозаводчанки пропустили пять мячей, тогда как в противоположные ворота только Шамановской удалось буквально с "мясом" (то бишь с фолом от Макеевой) вонзить один тяжелый гол. Щербак при этом, проиграв в большинстве стопроцентную дуэль с Калининой, лишний раз дала понять, что Фортуна на волжанках ставит крест. Тем не менее, после командной паузы, когда на табло горели цифры 16:11, вернула веру в "Ладу" Лагина тремя блистательными сэйвами подряд. Если бы еще Аришина до этого забила "семерик", вполне возможно, что интрига возродилась вновь.

Но Люба, к огорчению тольяттинских фанатов, угодила в штангу, перед тем как Фомина с Никитиной по разу обезоружили Калинину. Хотя могло стать "минус 2". А после счета 16:13 ростовчанки, опять окрылившись, с новой силой полетели в отрыв. Их было уже не сдержать. Хозяева "Финала четырех" стали 11-кратными обладательницами второго по значимости российского трофея, который им покорился в седьмой раз подряд. А "Лада" завоевала свое пятое кубковое серебро. К нему приложились три индивидуальных титула. В символическую сборную турнира в качестве лучших голкипера, линейного и правого крайнего попали Лагина, Шамановская и Фомина.