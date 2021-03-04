Судимый самарец подозревается в краже отбойного молота

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, от дежурного по райотделу полиции получили информацию о преступлении. Инцидент произошел на строительной площадке, расположенной в Самарском районе Самары, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

К прибывшим на место происшествия стражам правопорядка за помощью обратился заместитель директора организации. Он рассказал, что преступник взломал замок входной двери и похитил из строительного вагончика отбойный молот, а также предоставил описание вора.

В ходе осмотра территории рядом с местом происшествия росгвардейцы заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Патрульные задержали 41-летнего самарца, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был передан для дальнейшего разбирательства полицейским.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".