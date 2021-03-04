При тушении пожара в Похвистневском районе обнаружено тело мужчины

В четверг, 4 марта, примерно в 4:05 произошел пожар в частном доме на ул. Чекмасова, 46 в п. Чекалина в Похвистневском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв. м. В борьбе с огнем участвовали шесть человек, которым удалось ликвидировать возгорание в 5:05.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении было обнаружено тело 44-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека выясняются. Также устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.