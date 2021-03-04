На предприятии по ул. Промышленности в Самаре 96 человек тушили масляную ванну

В четверг. 4 марта, в 16:58 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Промышленности, 278 в Советском районе (по данному адресу находится завод "Металлист-Самара", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что на месте происшествия происходит горение масла в масляной ванне на предприятии.

В 17:22 был объявлен повышенный ранг вызова "Пожар № 2". Для борьбы с огнем привлекалось 96 человек. В 18:17 объявлена полная ликвидация пожара.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.