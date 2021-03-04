Губернатор встретился с коллективом перинатального центра в Тольятти

В четверг, 4 марта, во время рабочей поездки в Автоград губернатор Дмитрий Азаров встретился с коллективом межрайонного перинатального центра Тольяттинской городской больницы № 5.

Глава региона поздравил женскую половину коллектива с наступающим праздником и рассказал о том, как будет развиваться отрасль здравоохранения в ближайшее время.

Перинатальный центр пятой больницы помогает появиться на свет малышам, мамы которых живут не только в Автограде, но и Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Шигонском районах. Под опекой врачей больше полумиллиона женщин.

В прошлом году в связи с перепрофилированием роддома ТГБ № 2 им. В. В. Баныкина для работы с пациентами с COVID-19 работа по оказанию акушерской и неонатологической помощи была полностью возложена на перинатальный центр.

В этот период среднемесячная нагрузка на каждого сотрудника возросла на 30%. Тем не менее, медики успешно справились. Всего в прошлом году в центре родились 4896 детей. Врачей, акушерок и медсестер поблагодарил Дмитрий Азаров.

"Вы совершили подвиг, поскольку всех рожениц Тольятти, а также других городов и районов, направляли к вам. Время того требовало, — отметил глава региона, обращаясь к медикам. — Хочу поблагодарить за то, что вы здесь всемерно помогли нам в самый сложный период. Спасибо вам большое".

"Хочу вам пожелать весенних дней, несмотря на погоду, уверен, что весна вступит в свои права и принесет больше радости, улыбок, — обратился Дмитрий Азаров к женщинам-врачам. — Все мы еще раз в прошлом году поняли, что такое жизнь, здоровье человека, что такое система здравоохранения. Вы знаете, какие дополнительные усилия предпринимались и будут предприниматься для того, чтобы строить новые поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Спасибо вам и за то, что подсказываете и советуете".

Также губернатор оценил возможности и техническое оснащение перинатального центра. Его реконструкция завершилась несколько лет назад. Посмотрев операционный блок и родовые залы, Дмитрий Азаров предложил министру здравоохранения региона Армену Беняну рассмотреть возможность дооснащение лечебного учреждения современным оборудованием, которое уже есть в распоряжении ряда поликлиник.