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ДТП Происшествия

МВД Самары озвучило предварительную версию массового ДТП напротив клуба "Звезда"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области озвучило предварительную версию ДТП, которое произошло 4 марта у клуба "Звезда". 

По предварительной версии, 59-летняя женщина на автомобиле Lexus напротив дома №106ж по ул. Ново-Садовой не обеспечила постоянный контроль за движением и столкнулась с тремя стоявшими в попутном направлении под запрещающий сигнал светофора автомобилями. Первой под удар попала легковушка Kia под управлением 42-летней женщины, затем автомобиль Kia, которым управляла 35-летняя женщина, за ними последовала Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 57-летний водитель.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры первого автомобиля Kia: 63-летний мужчина и 23-летняя женщина. Их на "скорой" доставили в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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