Ночью из-за пожара на балконе из дома в Самаре эвакуировали 10 человек

В пятницу, 5 марта, в 1:59 на ул. Металлистов, 17 в Кировском районе горели домашние вещи на балконе в квартире на площади 2 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 10 человек, которые ликвидировали пожар в 2:17. Во время тушения из дома было эвакуировано 10 человек.

В региональном управлении МЧС России поясняют, что пожары на балконах опасны тем, что они представляют угрозу для людей, так как пламя с нижних этажей может быстро распространиться вверх и охватить другие балконы и может переметнуться в квартиры, и призывают соблюдать меры пожарной безопасности, в частности не следует загромождать балконы вещами.