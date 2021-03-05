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Пожары Происшествия

Ночью из-за пожара на балконе из дома в Самаре эвакуировали 10 человек

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 марта, в 1:59 на ул. Металлистов, 17 в Кировском районе горели домашние вещи на балконе в квартире на площади 2 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 10 человек, которые ликвидировали пожар в 2:17. Во время тушения из дома было эвакуировано 10 человек.

В региональном управлении МЧС России поясняют, что пожары на балконах опасны тем, что они представляют угрозу для людей, так как пламя с нижних этажей может быстро распространиться вверх и охватить другие балконы и может переметнуться в квартиры, и призывают соблюдать меры пожарной безопасности, в частности не следует загромождать балконы вещами.

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