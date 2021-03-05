В Красноармейском районе электромонтер заживо сгорел от удара вольтовой дугой

Завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 2 октября 2020 г. с работником МУП "Водоснабжение", сообщает минтруда Самарской области.

На территории Красноармейского района 65-летний электромонтер МУП "Водоснабжение" получил травму на рабочем месте в результате ожога вольтовой дугой. Работник был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм через 17 дней.

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами МУП "Водоснабжение".