16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноармейском районе электромонтер заживо сгорел от удара вольтовой дугой СК начал проверку по факту отравления воспитанников детского сада в Тольятти В Самаре пять человек отравились угарным газом По факту гибели трех человек в Сергиевском районе возбуждено уголовное дело Более чем 3 тыс. жителей Самары остались без воды из-за замерзшего водовода

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Красноармейском районе электромонтер заживо сгорел от удара вольтовой дугой

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 2 октября 2020 г. с работником МУП "Водоснабжение", сообщает минтруда Самарской области.

На территории Красноармейского района 65-летний электромонтер МУП "Водоснабжение" получил травму на рабочем месте в результате ожога вольтовой дугой. Работник был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм через 17 дней. 

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами МУП "Водоснабжение".

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4