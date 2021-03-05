В Самарской области отметили 79-ую годовщину первого исполнения "Седьмой симфонии" Шостаковича

В пятницу, 5 марта, в Самарском театре оперы и балета особенный вечер. Именно в этот день 79 лет назад на главной сцене областной столицы впервые прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. В память об этом событии сегодня удивительная музыка симфонии звучала для сотен жителей региона в балете "Ленинградская симфония".

Мировая премьера балетов на музыку композитора состоялась 7 ноября прошлого года. Тогда же по инициативе общественности и при поддержке губернатора Дмитрия Азарова была заложена традиция проведения концерта, посвященного историческому событию.

"Исполнение этого потрясающего, удивительного по своей красоте и мощи музыкального произведения в этот день стало традицией для столицы нашего региона, — отметил Дмитрий Азаров. — В этом году мы отметим 80-летие со дня, как столица нашей области стала запасной столицей страны. Мы обязательно вспомним это событие, потому что оно еще раз возвращает нас в те суровые годы испытаний, перед которыми меркнут те сложности, с которыми мы сталкиваемся в последние месяцы — они несопоставимы. Мы вспомним и тех людей, которые отдавали все, что у них есть во имя победы — здесь, в тылу, и на фронтах".

Напомним, великое произведение, отражающее трагические события военного времени, передающее величие подвига советских воинов, было дописано композитором 27 декабря 1941 года в эвакуации в Самаре. С января 1942 оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда приступил к репетициям симфонии.

Свои воспоминания о первом впечатлении от музыки симфонии, услышанной на репетиции, оставил писатель Алексей Толстой: "В большом фойе между колонн расположился оркестр московского Большого театра, один из самых совершенных музыкальных коллективов в мире. За пультом — Самосуд, по-рабочему, в жилетке. Позади него на стуле — Шостакович, похожий на злого мальчика. Наверху, высоко на хорах, облокотясь о дубовые перила, застыли очарованные слушатели. Сейчас — после корректур — будут проиграны все четыре части. Взмахивает мокрыми волосами Самосуд, пронзает палочкой пространство, скрипки запевают о безудержной жизни счастливого человека. Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке".

Первое исполнение симфонии состоялось на сцене Куйбышевского театра 5 марта 1942 года. Трансляция премьеры велась всеми радиостанциями СССР. А уже 29 марта — произведение прозвучало в Москве. Эта музыка на долгие годы стало символом борьбы с фашизмом и величия духа советского народа.

"Это музыкальное произведение — навсегда в сердце каждого гражданина Российской Федерации, в сердце каждого самарца", — уверен Дмитрий Азаров.

Балет "Ленинградская симфония", либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон. "Ленинградская симфония" ознаменовала собой уход от реалистичности драматического балета предыдущей эпохи, 1930–1950 годов, к новой, более абстрактной эстетике, в которой танцевальная структура строится сообразно музыкальной — эта эстетика получит название "хореографический симфонизм".

Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои — Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

В Советском союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 года, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона.

"Сегодня мы еще раз собрались здесь, чтобы получить это удовольствие, потрясение от соприкосновения с великой музыкой, — отметил губернатор. — Я крайне признателен руководству театра, нашей замечательной труппе, оркестру за подготовленный вечер".

Пользуясь случаем, глава региона поздравил всех женщин, присутствующих в зале, с наступающим Международным женским днем.

"Я поздравляю наших любимых, дорогих, родных, мудрых, прекрасных женщин — всех, кто своим трудом на благо нашей великой Родины создает возможности для опережающего развития региона, — обратился Дмитрий Азаров. — Спасибо врачам, медсестрам, медработникам, санитарочкам за спасенные жизни и защиту здоровья наших земляков. Спасибо социальным работникам, которые оказывают помощь людям, нашим педагогам. Слова благодарности и тем, кто трудится в различных сферах экономики, торговли, предоставления услуг, спасибо нашим волонтерам, которые в этот период очень ярко продемонстрировали, что традиции, заложенные 80 лет назад, когда мы можем объединиться во имя одной победы и прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается, они живы сегодня в сердцах жителей Самарской области".