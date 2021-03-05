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По падению наледи на ребенка организована прокурорская проверка

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту падения наледи на девятилетнего мальчика в Самаре назначена прокурорская проверка, сообщает прокуратура области. Руководитель ведомства Сергей Берижицкий поручил проверить деятельность управляющей компании, а также соблюдение собственниками помещений требований законодательства, регламентирующего порядок очистки домов от снега и наледи.

Фото: Прокуратура Самарской области

"По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также решён вопрос об ответственности виновных лиц", — указывается в сообщении прокуратуры Самарской области.

Напомним, вечером 5 марта у пятиэтажного многоквартирного дома № 185 "А" по проспекту Карла Маркса в Самаре на мальчика упала наледь. Ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Доследственная проверка проводится Следственным комитетом.

Ход доследственной проверки взял на контроль прокурор Октябрьского района Самары. 

По данным прокуратуры, установлено, что ребёнок шёл по улице с другом, который успел увернуться от падающих глыб и не пострадал. 

По информации онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ дом № 185 "А" по проспекту Карла Маркса обслуживает УК "Алком-Гарант".

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