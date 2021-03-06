Сергей Баландин расскажет, как дискриминировали мужчин

В Горький Центре 7 марта в 19.00 Сергей Баландин прочитает лекцию "Мужской вопрос. История дискриминации мужчин" (18+).

Многие озабочены правами женщин, протестуют против их восприятия в роли курицы-несушки и хранительницы очага, — говорится в анонсе. История феминизма уходит корнями в эпоху Просвещения, и уже дала плоды: женщины получают высшее образование, занимаются бизнесом, идут в политику, служат в армии, занимаются спортом.

А вот движение за права мужчин возникло только в 1970-е годы, и вызывает резкую критику и среди представителей "сильного" пола, и, разумеется, среди феминисток. С горькой иронией борцы за права мужчин заявляют: "Пока женщин насилуют, мужчин убивают". Простые факты: воинская повинность, более длительные тюремные сроки, алименты, ранняя смертность, высокий уровень самоубийств — все это привилегии мужчин. Но кто их угнетает, ведь не женщины же?

Билет на лекцию о происхождении зла стоит 100 рублей.