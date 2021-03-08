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Здравоохранение Общество

Минимум за три месяца: в Самарской области коронавирус нашли у 263 человек

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 марта, в Самарской области подтверждено 263 случая инфицирования коронавирусом. Это минимальное значение за период с 3 декабря, когда было выявлено 260 зараженных.

106 заразившихся зафиксировано в Самаре, 66 - в Тольятти, 24 - в Новокуйбышевске, по восемь -  в Красноярском районе и Чапаевске, по четыре - в Отрадном, Похвистнево, Сергиевском и Безенчукском районах, по три - в Сызрани, Кинеле, Ставропольском, Шенталинском, Кинель-Черкасском, Приволжском и Волжском районах, по два - в Похвистневском, Пестравском, Большечерниговском, Кинельском и Камышлинском районах, по одному - в Жигулевске, Красноармейском, Исаклинском и Нефтегорском районах.

Скончались за сутки два человека - женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50700 случаев коронавируса. Скончались 937 человек.

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