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Пожары Происшествия

При тушении пожара на ул. Елизарова в Самаре обнаружено тело женщины

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 марта, примерно в 7:21 произошел пожар в доме №68 на ул. Елизарова в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек. Пожар удалось ликвидировать в 7:45.

В региональном управлении МЧС отметили, что при тушении было обнаружено тело 89-летней женщины.

Обстоятельства ее гибели выясняются. Также устанавливаются причина возникновения пожара и причиненный им ущерб.

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