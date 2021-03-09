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Транспорт Транспорт и связь

Минтранс Московской области зачищает рынок такси от самарских фирм-однодневок

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предъявило несколько десятков исков к самарским компаниям, которые организовали бизнес по предоставлению услуг такси в другом регионе.

Фото: Артем Пигарев

В ряде случаев ведомство требует аннулировать разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области. Или лишить права перевозки на определенных машинах, на которых ранее были обнаружены нарушения.

Разрешения на работу в Московской области транспортные средства самарских фирм получили в 2019 году, тогда же они все и были зарегистрированы в Самаре или Тольятти: ООО "Феррум", ООО "Либерти", ООО "Рубес", ООО "Пронто" и другие. Такси работали на иномарках Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio. За рулем сидели граждане соседних республик. Не все имели российские права, а если и имели, то без трехлетнего стажа, обязательного для перевозок в Московской области. Все эти нарушения дорожная инспекция начала выявлять уже в 2020 году.

По многим искам требования министерства удовлетворены, и суд аннулировал разрешения, выданные компаниям Самарской области. Те, в свою очередь, заседания игнорировали, некоторые самоликвидировались. Так, по информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Либерти" перестало существовать в сентябре 2020 года, ООО "Прана" - в процессе ликвидации с 24 февраля этого года, ООО "Рубес" - с 27 января.

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