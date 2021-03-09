Село Переволоки планируется сделать туристическим центром

В Самарской области разрабатывается концепция благоустройства села Переволоки. Об этом стало известно во вторник, 9 марта, на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы Сызранского района Виктории Кузнецовой.

Отметим, село Переволоки входит в состав городского поселения Междуреченск Сызранского района. Название села произошло от того, что в старину в этом месте лодки перетаскивали волоком, сокращая таким образом путь по Волге.

Сегодня эта традиция продолжается в рамках "Жигулевской кругосветки", когда любители путешествовать на ялах и байдарках делают круг вокруг Самарской Луки. Кроме того, село знаменито тем, что местные жители активно занимались рыбным промыслом.

По поручению главы региона в 2020 году началась разработка концепции благоустройства села, в соответствии с которой территорию Переволок приведут в порядок. В концепции благоустройства найдут отражение история местности, уникальное значение Переволок. Задача проекта - сделать село туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения.

Виктория Кузнецова рассказала, что дизайн-проект благоустройства села получил название "Переволокское городище". Планируется создать многофункциональное общественное пространство в стилистике рыбацкой деревни.

Проект будет реализоваться в несколько этапов. На первом этапе будет построена дорога по маршруту "Жигулевской кругосветки" (Волга - Уса). Далее специалисты займутся благоустройством центральной улицы села Переволоки вдоль федеральной трассы М5. В соответствии с проектом, улица полностью преобразится: появятся пешеходные зоны, а центральное место займет стилизованный рыбацкий рынок.

Далее будет проведена реконструкция храма Покрова Пресвятой Богородицы, оборудована смотровая площадка, зона отдыха с детской площадкой. Проект концепции разработан с учетом мнения жителей.

"В настоящий момент концепция дорабатывается, согласовывается с министерством транспорта и автомобильных дорог, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и департаментом туризма, - доложила Виктория Кузнецова. - Ее разработку завершим к 1 июня".

Глава региона поручил ускорить разработку концепции, чтобы как можно скорее приступить к работам, привести в надлежащее состояние населенный пункт, известный не только в губернии, но и за ее пределами.

При этом Дмитрий Азаров поставил задачу - уделить особое внимание качеству проекта. "Село известно на всю Россию, и важно привести его в порядок, - подчеркнул губернатор. - Если проект будет достойный, сможем привлечь инвесторов со стороны, не только из Сызранского района. Для этого надо качественно подготовить концепцию и ее презентовать, мы готовы вам предоставить возможность сделать это на различных площадках, форумах. Готов помогать вернуть селу былую славу, сделать его в полной мере привлекательным".

Также глава региона поручил Виктории Кузнецовой переговорить с местным бизнес-сообществом, обсудить готовность участвовать в реализации проекта как минимум по приведению собственных торговых точек, расположенных на центральной улице, в соответствие с выбранной концепцией.