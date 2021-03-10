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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова проиграли стартовые матчи на турнире в Дубае

ДУБАИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, пишет championat.com.

Касаткина в первом круге за два часа уступила француженке Ализе Корне со счетом 4:6, 6:3, 1:6.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Матч первого круга завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Кудерметова 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

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