В Самарской области продлили режим самоизоляции для жителей 65+

В Самарской области продлен режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, связанный с угрозой распространения COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 9 марта, во время заседания областного оперштаба по борьбе с инфекцией.

По мнению главного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой, "оснований для снятия ограничений пока что нет". Поэтому режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет планируют продлить еще на две недели, начиная с 14 марта. Точные сроки станут известны после публикации постановления.

Напомним, до этого режим самоизоляции для пожилых жителей региона продлевали в конце февраля 2021 года до 14 марта.