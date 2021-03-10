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Пожары Происшествия

При тушении пожара в квартире в Тольятти обнаружено тело мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 марта, примерно в 6:23 произошел пожар в квартире дома № 25 на Цветном бульваре в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 2 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 18 человек. Им удалось ликвидировать пожар в 6:40.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении было обнаружено тело 36-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина пожара и причиненный им ущерб.

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