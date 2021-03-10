Товарооборот между Узбекистаном и Самарской областью вырос на 20%

Подведены итоги межрегиональной конференции по актуальным вопросам взаимодействия Самарской области и Узбекистана, которая прошла 5 марта по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Самарской области и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в прошлом году товарооборот между Республикой Узбекистан и Самарской областью вырос на 20%.

"В условиях общего экономического спада это знаковый показатель. Поэтому именно с Самарской области мы хотели бы начать цикл встреч, посвященных развитию экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул замминистра.

В рамках церемонии открытия конференции с приветственным словом выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин, который отметил, что развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Республикой Узбекистан является одним из стратегических приоритетов Российской Федерации на пространстве стран СНГ.

"Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и правительства Самарской области в последние годы торгово-экономические связи региона с Республикой Узбекистан имеют тенденцию к укреплению. В 2020 году состоялись официальные визиты в Самарскую область Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржона Асадова, а также директора Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Улугбека Мурадова, что в целом способствует выводу на новый уровень межгосударственных, торгово-экономических и гуманитарных связей", - подчеркнул сенатор.

Фарит Мухаметшин отметил, что активную работу по выстраиванию двусторонних отношений ведет бизнес-сообщество Самарской области. Усилиями Самарского регионального отделения "Деловой России" и бизнес-посла области в Республике Узбекистан Михаила Панченкова при поддержке Комитета по международным делам Совета Федерации в феврале 2020-2021 гг. состоялись бизнес-миссии российских компаний в Республику Узбекистан.

В настоящее время в Ташкенте реализуется проект по созданию российского торгово-распределительного центр "RUZ TRADER". Проект является частью общей инициативы предпринимателей Самарской области по увеличению торгового оборота между Россией и Узбекистаном.

Другой немаловажной составляющей, обеспечивающей рост взаимной торговли инвестиций, служит открытие торгово-распределительного центра продуктов Республики Узбекистан на территории Самарской области "Азия Инвест", который задуман как постоянно действующий торгово-распределительный центр сельскохозяйственной (плодоовощной) продукции для оказания полного комплекса услуг экспортерам Республики Узбекистан.

Узбекская сторона также обозначила направления в бизнесе, которые сейчас представляют наибольший интерес для сотрудничества: производство дождевальных машин и систем капельного полива, красителей и пигментов, текстиля, разведение осетровых рыб и заготовка икры, производство кожи и кожаных изделий, поставки фруктов и овощей, развитие мясного животноводства.

Участники видеоконференции выразили надежду, что мероприятие откроет серию очных встреч по дальнейшему налаживанию торгово-экономических связей между регионами Узбекистана и Самарской областью. С 5 по 7 апреля в Узбекистане пройдет международная выставка "Иннопром", в которой примут участие предприниматели из Самарской области.