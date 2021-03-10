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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура не нашла нарушений по объему и качеству выполнения инвестиционной программы "РКС-Самара"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" выполняет все обязательства по концессионному соглашению в полном объеме и зачастую с опережением сроков.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Правоохранительные органы пришли к выводу, что "РКС-Самара" все обязательства по концессионному соглашению выполняет в полном объеме и с соблюдением, а зачастую и с опережением сроков. У прокуратуры возникли замечания к процессу оформления отчетности. Другие замечания прокуратуры адресованы контролирующей стороне и связаны со сроками подписания актов.

Никаких претензий к объемам, качеству и срокам выполнения работ в рамках концессионного соглашения не возникло. В 2019 году мероприятия инвестиционной программы "РКС-Самара" выполнены на сумму почти 632 млн рублей, в 2020-м - 1,034 млрд рублей. На 2021 год запланированы мероприятия на сумму 1,112 млрд рублей.

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