Прокуратура не нашла нарушений по объему и качеству выполнения инвестиционной программы "РКС-Самара"

"РКС-Самара" выполняет все обязательства по концессионному соглашению в полном объеме и зачастую с опережением сроков.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что "РКС-Самара" все обязательства по концессионному соглашению выполняет в полном объеме и с соблюдением, а зачастую и с опережением сроков. У прокуратуры возникли замечания к процессу оформления отчетности. Другие замечания прокуратуры адресованы контролирующей стороне и связаны со сроками подписания актов.

Никаких претензий к объемам, качеству и срокам выполнения работ в рамках концессионного соглашения не возникло. В 2019 году мероприятия инвестиционной программы "РКС-Самара" выполнены на сумму почти 632 млн рублей, в 2020-м - 1,034 млрд рублей. На 2021 год запланированы мероприятия на сумму 1,112 млрд рублей.