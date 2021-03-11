Бой Максима Власова с Джо Смитом пройдет 10 апреля

Поединок за вакантный титул WBO в полутяжелом весе между самарским боксером Максимом Власовым и американцем Джо Смитом-младшим пройдет 10 апреля в США, сообщает allboxing.ru со ссылкой на менеджера Власова Олега Богданова.

По его словам, команду российского боксера вынудили принять эту не слишком устраивающую их дату боя. Этот бой должен был состояться 13 февраля в США, но накануне стало известно о положительном тесте Власова на коронавирус, который в итоге оказался ложноположительным.

"Нам были поставлены условия, что-либо мы проводим бой 10 апреля, либо слетаем с поединка за звание чемпиона мира. Но мы такой шанс упустить не можем, поэтому согласились провести бой 10 апреля в США, — говорит Богданов. — Сейчас ждем контракт. Скорее всего, поединок пройдет в Оклахоме. В отличие от прошлой подготовки (когда Власов за месяц прилетел в Лас-Вегас), этот лагерь Максим проведет в России, в Горячем Ключе. А за 10 дней отправится в США".

"По возвращению в Россию Максим прошел углубленное обследование, в том числе сдал кровь на коронавирус. И результат теста не показал наличие антител. Соответственно, тот результат теста перед боем был ложноположительным", — добавил Богданов.