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Здравоохранение Общество

Более 77 млн рублей выделено на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление о выделении 77,8 млн рублей из региональной казны на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Речь идет о стимулирующих выплатах за февраль 2021 года.

Стимулирующие выплаты будут предоставлены медикам госучреждений, подведомственных региональному минздраву, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом Covid-19, а также водителям транспортных организацией, работающим в составе выездных бригад скорой медицинской помощи, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

Выплаты полагаются сотрудникам, которые оказывают медпомощь или контактируют с пациентами, зараженными коронавирусом. Так, водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи и младший медицинский персонал получат по 4 тыс. рублей; средний медперсонал, оказывающий помощь стационарно, а также специалисты в составе выездных бригад (фельдшеры, медсестры, анестезисты) - по 7 тыс. рублей; врачи с высшим образованием, специалисты выездных бригад, старшие врачи оперативного отдела станций скорой помощи - по 10 тыс. рублей.

Общая сумма субсидий, предназначенных на стимулирующие выплаты, составит: для учреждений здравоохранения 76,4 млн рублей, для юрлиц (производителям товаров, работ и услуг - на выплаты водителям) - 1,37 млн рублей.

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