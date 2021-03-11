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Рейс Москва-Самара был задержан из-за бывшей участницы "Дома-2"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В аэропорту Домодедово минувшей ночью задержали рейс S7 Москва-Самара из-за неадекватной пассажирки на борту.

Девушка умудрилась пронести в самолет пиво, но перед взлетом стюардесса увидела бутылку, разгорелся конфликт. Агрессивная пассажирка начала ругаться матом, экипаж лайнера вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители сняли с рейса авиадебоширку и доставили в отдел. Вылет самолета был задержан примерно на полчаса.

Сегодня стало извествно, что хулиганкой оказалась звезда "Дома-2" Элен Каминская, которая в ночь на 11 марта летела к себе домой, в Тольятти. Она выложила из гостиницы несколько "похмельных сториз", где рассказала о своих ночных приключениях.

Элен Каминская также известна в соцсетях как Элла Корс. Как сообщает Mash, сейчас страничка Каминской удалена или недоступна.

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