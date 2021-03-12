16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре заделано 3,5 тыс. кв.м ям на дорогах Теплоснабжение в Новокуйбышевске восстановлено Опубликован список территорий региона, которые могут быть благоустроены в 2022 году В Новокуйбышевске 6300 человек остались без тепла из-за коммунальной аварии Прокуратура Самары нашла у СКС нарушения условий концессии

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре заделано 3,5 тыс. кв.м ям на дорогах

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На сегодняшний день разрушения дорожного покрытия в Самаре ликвидированы на совокупной площади в 3500 кв. м. Таким образом, подрядчики уже почти на треть справились с работами, запланированными на 1-й квартал.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В общей сложности до начала дорожно-строительного сезона поддерживающий ремонт литой асфальтобетонной смесью предусмотрен на 11200 кв. м. 

В планах аварийно-ямочного ремонта – улицы Революционная, Вольская, Южное шоссе. До конца недели планируется охватить работами улицы Промышленности, Гастелло, несколько участков в Куйбышевском районе. Завершили поддерживающий ремонт на путепроводах по улице Алма-Атинской, Ракитовскому шоссе, вместе с тем, на других участках этих автодорог продолжается их приведение в нормативное состояние. Данные объекты по поручению городских властей были взяты в ремонт в числе первых с учетом обращений горожан. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4