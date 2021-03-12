В Самаре заделано 3,5 тыс. кв.м ям на дорогах

На сегодняшний день разрушения дорожного покрытия в Самаре ликвидированы на совокупной площади в 3500 кв. м. Таким образом, подрядчики уже почти на треть справились с работами, запланированными на 1-й квартал.

В общей сложности до начала дорожно-строительного сезона поддерживающий ремонт литой асфальтобетонной смесью предусмотрен на 11200 кв. м.

В планах аварийно-ямочного ремонта – улицы Революционная, Вольская, Южное шоссе. До конца недели планируется охватить работами улицы Промышленности, Гастелло, несколько участков в Куйбышевском районе. Завершили поддерживающий ремонт на путепроводах по улице Алма-Атинской, Ракитовскому шоссе, вместе с тем, на других участках этих автодорог продолжается их приведение в нормативное состояние. Данные объекты по поручению городских властей были взяты в ремонт в числе первых с учетом обращений горожан.