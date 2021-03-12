В Тольятти энергетики "Т Плюс" возобновили рейды по объектам, расположенным с нарушением охранных зон теплосетей

В марте специалисты Территориального управления по теплоснабжению в Тольятти провели первые в этом году рейды по охранным зонам теплотрасс. Их цель — выявить объекты, расположенные над подземными коммуникациями и представляющие опасность для жизни и здоровья горожан.

Согласно нормам эксплуатации, капитальное строительство и размещение временных сооружений в пределах охранных зон тепловых сетей запрещено. В зависимости от диаметра трубопровода охранные зоны могут достигать от 2 до 9 метров в обе стороны от подземной трассы. К сожалению, в крупных городах торговые точки подчас появляются стихийно, без обязательного согласования с теплоэнергетиками. Среди опасных объектов гаражи, модульные магазины, автостоянки и торговые палатки.

На сегодняшний день в Тольятти в списке потенциально опасных значатся около 70 объектов. Среди них как временные сооружения (как торговые павильоны "Пульс" и "Борковский хлеб" на ул. Гидротехнической, 27 "а"), так и капитальные строения (например, автомойка и шиномонтаж на Автозаводском шоссе, 24 или продуктовый магазин "Катюша" на ул. Л.Толстого, 5). Значительная часть объектов приходится на парковки перед торговыми или офисными зданиями. По результатам рейдов список всех опасных строений будет обновлен и направлен в районные и городскую администрации, а собственники проинформированы о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.

"Владельцы опасных объектов ежедневно подвергают опасности персонал и посетителей, поскольку в отопительный сезон температура теплоносителя превышает 100 градусов Цельсия. Кроме того, в случае необходимости проведения срочных ремонтных работ теплоэнергетикам потребуется потратить немало времени на демонтаж данных объектов", — отметил директор ТУТС в Тольятти Вадим Николаев.

Руководство филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" призывает организации города не рисковать жизнями людей и устранить имеющиеся нарушения охранных зон.

Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти — (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска — (84635) 6-27-60; тепловые сети Самары — teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.