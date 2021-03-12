Проект "Экомобиль" стартует в Самаре с 15 марта

Проект группы компаний "ЭкоВоз" при поддержке Сбербанка с 15 марта начинает свою работу в Самаре. Сюда можно сдать раздельно собранные отходы, в том числе и опасные: батарейки, ртутные лампы и градусники.
Расписание маршрута:
Понедельник
11:50–12:30 Кр. Ключи, Мира, 6
13:00–13:40 Ново-Садовая, 347А (Аминева)
14:10–14:50 Пр. Кирова, 326А /Молодежная
15:20–16:00 Ново-Вокзальная 130
Вторник
11:50 — 12:30 Стара-Загора, 142Б (кинотеатр "Самара")
13:00–13:40 Стара-Загора, 56
14:10–14:50 Советской Армии, 124
15:20–16:00 Владимирская, 35
Среда
11:50 — 12:30 Марии Авейде, 35
13:00 — 13:40 Советская, 2
14:10 — 14:50 Физкультурная, 101 ("Дворец спорта")
15:20 — 16:00 Тухачевского, 92
Четверг
11:50 — 12:30 Самарская, 207
13:00 — 13:40 Аэродромная, 13 ("Дом Молодежи")
14:10 — 14:50 Южный город, Николаевский проспект 2
15:20 — 16:00 Южный город, Дмитрия Донского 13
Перечень принимаемых отходов:
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ:
— лампы энергосберегающие (содержат в своем составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный мусор, а требуется сдавать на утилизацию);
— градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой);
— батарейки (любые виды);
— оргтехника (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника).
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ:
— ПЛАСТИК — ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик, предварительно вымыть), бытовой химии, ПНД и ПВД, ПВХ (это пакеты), стрейч — пленку. Пластиковую негабаритную бытовую технику.
— АЛЮМИНИЙ (в любом виде). Жестяные банки не из алюминия.
— СТЕКЛО (бутылки, банки).
— МАКУЛАТУРА (газеты, бумагу, книги — все это должно быть тюкованным, а не россыпью!).
— НЕГАБАРИТНЫЙ МЕТАЛЛ — сковородки, кастрюли.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
— ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ДЛИННЫЕ лампы;
— пластик от окон, машин, тетрапаки (они состоят из бумаги и фольгированного слоя, и у нас нет линии их переработки);
— зубные щетки, баночки от йогуртов.