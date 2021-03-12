Проект "Экомобиль" стартует в Самаре с 15 марта

Проект группы компаний "ЭкоВоз" при поддержке Сбербанка с 15 марта начинает свою работу в Самаре. Сюда можно сдать раздельно собранные отходы, в том числе и опасные: батарейки, ртутные лампы и градусники.

Расписание маршрута:

Понедельник

11:50–12:30 Кр. Ключи, Мира, 6

13:00–13:40 Ново-Садовая, 347А (Аминева)

14:10–14:50 Пр. Кирова, 326А /Молодежная

15:20–16:00 Ново-Вокзальная 130

Вторник

11:50 — 12:30 Стара-Загора, 142Б (кинотеатр "Самара")

13:00–13:40 Стара-Загора, 56

14:10–14:50 Советской Армии, 124

15:20–16:00 Владимирская, 35

Среда

11:50 — 12:30 Марии Авейде, 35

13:00 — 13:40 Советская, 2

14:10 — 14:50 Физкультурная, 101 ("Дворец спорта")

15:20 — 16:00 Тухачевского, 92

Четверг

11:50 — 12:30 Самарская, 207

13:00 — 13:40 Аэродромная, 13 ("Дом Молодежи")

14:10 — 14:50 Южный город, Николаевский проспект 2

15:20 — 16:00 Южный город, Дмитрия Донского 13

Перечень принимаемых отходов:

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ:

— лампы энергосберегающие (содержат в своем составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный мусор, а требуется сдавать на утилизацию);

— градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой);

— батарейки (любые виды);

— оргтехника (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника).

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ:

— ПЛАСТИК — ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик, предварительно вымыть), бытовой химии, ПНД и ПВД, ПВХ (это пакеты), стрейч — пленку. Пластиковую негабаритную бытовую технику.

— АЛЮМИНИЙ (в любом виде). Жестяные банки не из алюминия.

— СТЕКЛО (бутылки, банки).

— МАКУЛАТУРА (газеты, бумагу, книги — все это должно быть тюкованным, а не россыпью!).

— НЕГАБАРИТНЫЙ МЕТАЛЛ — сковородки, кастрюли.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

— ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ДЛИННЫЕ лампы;

— пластик от окон, машин, тетрапаки (они состоят из бумаги и фольгированного слоя, и у нас нет линии их переработки);

— зубные щетки, баночки от йогуртов.