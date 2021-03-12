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Александр Хинштейн поручил проверить "негорючесть" фасадов ТОЦ "Скала"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн высказался по ситуации с пожаром в ТОЦ "Скала".

Как пояснил Хинштейн, фасад был обделан "негорючими сертифицированными материалами". подобными материалами отделаны и многие другие здания города — они бюджетнее и экономнее.

Депутат считает, что такая отделка является угрозой для пожарной безопасности в местах массового скопления людей, где находятся и дети.

Александр Хинштейн считает необходимым провести проверку подобных объектов, где все обшито "негорючими" материалами. Также он пояснил, что это сообщение будет отправлено в прокуратуру области.

Напомним, пожар начался около 11:45 12 марта. Горел фасад ТОЦ "Скала" с первого по восьмой этаж, а также очагами офисная мебель, на которую перекинулось пламя. Обошлось без погибших и пострадавших.

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