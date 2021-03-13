В Самарской области коронавирусом заразились еще 246 человек

В Самарской области по данным на субботу, 13 марта, еще 246 человек заразились коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 263 пациента, погибло 10 человек.

Таким образом, за весь период в 63 регионе заболели 51 962 человека, выздоровело 48 389 человек, скончались 982 человека.

В России по данным на 13 марта заболели 9 908 человек, выздоровели 12 868 человек, скончались 475 человек. С начала пандемии в нашей стране заболели 4 380 525 человек, выздоровели 3 985 897 человек, скончались 91 695 человек.