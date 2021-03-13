В Самарской области за сутки от COVID-19 скончались шесть мужчин и четыре женщины

13 марта в регионе подтверждено 246 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. Из них 100 человек заразились в столице региона, 32 человека - в Тольятти и 22 в Кинельском районе.

17 случаев заражения коронавирусом выявлено в Сызрани, 14 в Ставропольском районе, 10 в Кинеле, 9 в Кинель-Черкасском районе.

По 7 заболевших обнаружено в Новокуйбышевске и Отрадном, шесть человек - в Чапаевске, четыре в Сергиевском районе.

Трое человек заразились в Елховском районе, столько же - в Красноярском, по двое - в Безенчукском районе и в Октябрьске, по одному - в Сызранском, Большеглушицком, Богатовском, Борском, Камышлинском, Красноармейском и Похвистневском районах.

211 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 982 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 65, 69, 74, 82, 83 лет, женщины 62, 64, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 30,75, по стране — 62,8.

Коэффициент летальности в области — 1,89, в стране — 2,09.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 8994, нарастающим итогом 2018421.