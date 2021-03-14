В Самарской области зарегистрировано 240 новых случаев заражения COVID-19

В Самарской области в воскресенье, 14 марта, подтверждено 240 новых случаев заражения COVID-19, за сутки выписано 249 человек, трое скончались.

По данным оперативного штаба, 101 случай заражения выявлен в Самаре, 32 в Тольятти, 30 в Отрадном, 12 - в Сызрани.

По 7 новых случаев заражения обнаружено в Волжском и Кинель-Черкасском районах, по шесть - в Жигулевске и Чапаевске, пять - в Богатовском районе.

Четверо заболевших выявлено в Новокуйбышевске и в Сызранском районе, по три - в Елховском и Большечерниговском районах, по два - в Большеглушицком, Похвистневском, Сергиевском, Шигонском, Безенчукском и Клявлинском районах.

По одному заболевшему - в Октябрьске, Красноярском, Борском, Красноармейском, Хворостянском, Шенталинском, Камышлинском и Пестравском районах.

212 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 52202 случая коронавируса. Скончались 985 человек, в том числе

мужчина 74 года и женщина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

В России за весь период выявлено 4 390 608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 10 083 за последние сутки. 3 995 129 человек выздоровело, 92 090 - умерло.