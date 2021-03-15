При тушении пожара в Самаре найдено тело мужчины и спасена женщина

В субботу, 13 марта, примерно в 6:48 произошел пожар в квартире дома № 248 на ул. Воронежской в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела квартира на площади 35 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 32 человека. Пожар удалось ликвидировать в 7:30.

В региональном управлении МЧС России сообщают, что при тушении было обнаружено тело мужчины в возрасте 76 лет. И пожарными спасена 39-летняя женщина.

Причина гибели человека выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.