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Страхование Финансы

ВСК и "Умная Логистика" запустили электронное страхование грузов

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с IT-компанией "Умная Логистика" разработали и реализовали систему электронного страхования грузов.

Новое решение поможет транспортным компаниям и грузовладельцам максимально экономно и быстро получить страховую защиту для своего груза всего за одну минуту.

Программа страхования распространяется на все основные риски: дорожно-транспортные происшествия, повреждение и утрата груза. Также в страховку входит проверка транспортных компаний через собственную службу безопасности, урегулирование убытков в любой точке мира, выплаты в любом регионе РФ, вне зависимости от места заключения договора.

Оформить и оплатить полис можно через профессиональную платформу для управления транспортной логистикой "Умная логистика" после заявки на перевозку. В систему вся информация подтягивается автоматически, а деньги спишутся со счета пользователя без дополнительных согласований транзакций.

"Для многих предприятий качественная, быстрая, своевременная доставка различных грузов является одним из важнейших факторов, которые влияют на развитие и стабильность данной компании. Теперь у клиентов появилась возможность страховать грузы онлайн. Настройки новой системы гарантируют корректность оформления документов, минимизирует ошибки, исключает бюрократию и экономят время потребителя, которое так важно для своевременной доставки грузов конечному получателю. Интеграция ВСК в высокотехнологичные решения позволяет предложить клиенту самый удобный вариант страхования", — прокомментировала Вячеслав Куприянов, руководитель департамента по работе с высокотехнологичными партнерами Страхового Дома ВСК.

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