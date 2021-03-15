В Самарской области провели по картам операций почти на 1 трлн рублей

За 2020 г. на территории Самарской области с использованием платежных карт было совершено 645 млн операций на сумму 959,2 млрд рублей. Это, соответственно, на 28% и 7% больше, чем годом ранее, сообщает Банк России.

Отмечается, что оплата товаров и услуг по картам совершалась в десять раз чаще, чем снятие наличных. Всего в 2020 г. с помощью платежных карт было оплачено 586 млн покупок, что на 35% больше, чем годом ранее. Суммарный объем покупок с использованием карт составил 402,9 млрд рублей (+20%).

"Такая динамика обусловлена как расширением платежной инфраструктуры, так и развитием сервисов для онлайн-оплаты. Количество электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг, в Самарской области за год выросло на 24%, в том числе за счет новых устройств, предоставляющих возможность бесконтактной оплаты. В период пандемии это было особенно актуально и позволило совершать привычные операции без риска для здоровья. На 1 января 2021 года в регионе установлено свыше 78 тысяч таких устройств", - отмечают в Банке России.

Количество эмитированных в регионе платежных карт по состоянию на 1 января 2021 г. достигло 6,4 млн, увеличившись за год на 7%.