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Пожары Происшествия

При пожаре на ул. Вольской в Самаре пострадали две женщины

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 марта, в 20:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Вольская, 63 в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В тушении участвовали 29 человек, которым удалось ликвидировать возгорание в 20:30.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при пожаре пострадали две женщины и из здания было эвакуировано 20 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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