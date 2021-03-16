При пожаре на ул. Вольской в Самаре пострадали две женщины

В понедельник, 15 марта, в 20:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Вольская, 63 в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В тушении участвовали 29 человек, которым удалось ликвидировать возгорание в 20:30.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при пожаре пострадали две женщины и из здания было эвакуировано 20 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.