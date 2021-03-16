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Здравоохранение Общество

Рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Самарской области составил более 11%

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный санитарный врач области Светлана Архипова отметила рост числа ОРВИ по всем возрастным группам (+11,1% к предыдущей неделе). Также на прошлой неделе выросло и число внебольничных пневмоний (+ 11,7%). Такие данные были раскрыты на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной", — подчеркнула врач.

Что касается заболеваемости коронавирусом, в целом за неделю число случаев снизилось на 7,5% по сравнению с предыдущими семью днями. За 10-ю неделю года в двух возрастных группах заболевших стало больше — среди детей 7-14 лет и среди пожилых людей в возрасте 65+. В возрастных группах 0-1 год, 18-29 лет — показатели остались примерно на том же уровне, по остальным возрастам произошло снижение.

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, около 80% пациентов с коронавирусом и подозрением на него проходят лечение амбулаторно, обеспечиваются бесплатными лекарствами. Их запас сформирован на месяц. Свободный коечный фонд составляет 44%. Продолжает действовать система долечивания на базе санаторно-курортного фонда.

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