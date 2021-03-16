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Здравоохранение Общество

Более 84 тыс. жителей Самарской области завершили вакцинацию от коронавируса

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 84 тысяч жителей Самарской области уже завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины. Каких-либо значимых прививочных реакций отмечено не было. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В регион поступила 161 332 дозы вакцины, израсходовано 145 323 дозы. В листе ожидания сейчас записаны 900 человек. Для всех них в ближайшее время будет обеспечена возможность привиться.

Также министр доложил, что уже сегодня в пос. Прибрежный откроется свой прививочный пункт. До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в пос. Управленческий.

Прививочный пункт организован в поселке на базе дневного стационара ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7". Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.

19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, будут поставлены к 1 апреля. Дмитрий Азаров поручил областному минздраву в течение следующей недели подготовить персонал, который будет работать в них.

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